“Avui la plaça més castellera vol tornar a fer història. Els @capgrossos hi serem amb els @Verds, els @borinots i els @xiquetstgn” Aquesta era la primera piulada feta de bon matí, encara a Mataró i esmorzant abans d’agafar el cotxe cap a Vilafranca. I és que la diada de Tots Sants prometia ser d’aquelles que recordem per sempre tota aquella gent que ens enfaixem i aixequem castells. Tres colles de nou acompanyant a uns Castellers de Vilafranca que volien tancar la temporada amb un doble repte: tornar a descarregar el tres de deu amb folre i manilles i provar el quatre de deu amb folre i manilles. I les altres colles amb objectius també ambiciosos: pels borinots la seva primera tripleta màgica, pels matalassers el seu primer castell de gamma extra i pels capgrossos tornar a descarregar la tripleta màgica després de les ensopegades amb el tres de nou folrat de Solsona i Girona.





La plaça plena de gom a gom fins a un extrem que la feia incomoda pels castellers. Costava moure`s i era pràcticament impossible anar a fer pinya amb les altres colles. I una mica massa sorollosa.





De sortida Vilafranca amb el cinc de nou folrat. Sembla que haguessin repassat el catàleg i diguessin: compte que aquest no el tenim enguany! Dit i fet i castell al sac. En segona ronda el tres de deu amb folre i manilles. El monstre puja tremolós però va de menys a més i l’acaben descarregant amb la seguretat i solvència que aquest any han tornat a demostrar els de la camisa verda. Expectació en la tercera ronda: podran amb el quatre de deu amb folre i manilles? Són humans? Ho són. El castell puja malament des del començament i quan encara queda tot un món fa llenya. La feina la tenen feta, l’any ha estat apoteòsic, ho han descarregat tot i volien posar la cirereta. Hi tornaran i no trigaran a aconseguir-lo. Un quatre de nou amb folre de pur tràmit i per acabar pilar de vuit amb folre i manilles marca de la casa. Senzillament van tornar a fer història!





Surten segons els Xiquets de Tarragona. Una colla que volia reivindicar-se i fer-ho a la plaça més castellera. De sortida, com aquell que diu per calmar nervis, un tres de nou amb folre. Bones mides i castell descarregat. Aquest any els tarragonins volen ser colla de gamma extra i es presenten a Vilafranca amb la intenció de fer el cinc de nou folrat. Ho proven en la segona ronda. Tiren amunt amb alguns problemes i quan sembla que el poden carregar la canalla es fa enrere i el castell fa llenya. Hi tornen amb una repetició idèntica: castell amb problemes, canalla enrere i llenya. Encara tenen esma i orgull i descarreguen una torre de vuit folrada.





Els Castellers de Sants feia temps que tenien la tripleta màgica com a objectiu. Vilafranca, ho sabem prou bé els Capgrossos, reuneix totes les condicions per les diades històriques. I no desaprofiten l’ocasió. Cinc de vuit, tres de nou i quatre de nou folrats. Castells treballats però descarregats amb solvència suficient. I per rematar-ho un pilar de set folrat que alguns ja veuen amb un pis més.





Si la primera piulada era prou entenedora, la segona encara ho era més: “si la ràbia és mengés avui els @capgrossos en fotaríem un banquet” Perquè aquesta va ser la trista realitat de la diada de Tots Sants: ràbia, molta ràbia en veure com el tres de nou folrat ens tornava a caure després de carregar-lo prou bé. Com a Solsona, com a Girona. Havíem començat amb un més que correcte quatre de nou amb folre. Teníem ganes de segona ronda, volíem passar comptes amb el tres. Li teníem moltes, moltes ganes. I ens va tornar a caure. I a partir d’aquí la ràbia, el desconcert, i un trist set de set. Com em va dir un periodista vilafranquí en acabar la jornada: no es ve a Vilafranca a tirar castells de set!. Avís per a navegants?