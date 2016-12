Fidels als compromisos

Com tornem a reiterar la nostra voluntat federalista. D’un federalisme que s’ha de fonamentar en l’acceptació del dret a decidir, de la plurinacionalitat i del caràcter plurilingüístic de l’estat espanyol. Una Espanya que serà federal o no serà. Una Espanya que no pot continuar negant les evidències i enrocant-se en un model caducat i sense futur. Calen respostes i calen ara.