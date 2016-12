L’Alexandre, la Marta, n’Aina i el català

Malgrat les crítiques i els atacs polítics i judicials la societat catalana va entendre perfectament la importància de no aixecar barreres lingüístiques i treballar plegats per un model de país i d’escola inclusiu, garantia d’unitat civil i vacuna de lerrouxismes perillosos. És evident que no podem baixar la guàrdia doncs els atacs continuats contra la llengua catalana continuen tenint el mateix objectiu de fa 30 anys: dividir la societat catalana i debilitar-nos com a nació. Però també és evident que ara som molts més i més forts.