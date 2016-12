Noves energies per Mataró

El catastrofisme de l’alcalde us haig de confessar que em preocupa i molt. Per un costat li serveix d’excusa per a no fer res, però també penso que és una actitud mental. I això encara em preocupa més. Davant la situació tan complexa en la que ens trobem (a Mataró, a Catalunya, Espanya, a Europa i a mig món) el millor és fer com els estruç, posar el cap en un forat, dir a cada punt i moment que tot està molt malament i no fer res! I no vull dir que no es passin hores a la feina, que alguns ho fan. Però moltes vegades no és una qüestió només d’hores, és una qüestió d’idees, de projecte, de saber cap a on es vol portar la ciutat. És en definitiva una qüestió de coratge i de valentia per superar temps que certament són molt difícils. I em preocupa que l’alcalde no demostra res de tot això:ni idees, ni projecte, ni valentia suficient per deixar de cavar i sortir del pou.