I per Mataró especialment difícil. La crisi econòmica que no afluixa ha continuant destruint llocs de treball i ja som quasi 15.000 els mataronins i mataronines sense feina. Estimular la creació de llocs de treball i atendre a les famílies que pitjor ho estan passant ha estat la principal ocupació i preocupació dels regidors i regidores del Grup Municipal Socialista.





El 2012 a nivell municipal ha resultat, si més no, força improductiu. L’alcalde ha estat incapaç de garantir la governabilitat i ha acabat practicant la política de vol gallinaci del qui dia passa any empeny. Sense la governabilitat garantida ens hem hagut de recobrir de responsabilitat i donar suport a acords importants (el pressupost, el pla de sanejament, la revisió del cadastre, les ordenances del 2013, …) per no deixar la ciutat en l’estacada. Una situació que no pot durar tot el mandat i que es responsabilitat primera de l’alcalde trobar-hi solucions





La mateixa manca de governabilitat fa que la ciutat en aquest moment pateixi una paràlisi absoluta pel que fa a nous projectes. Sense impuls polític algunes iniciatives importants com el Pacte econòmic i l’ocupació que vàrem proposar no han pogut avençar ni un mil·límetre. I tampoc és el que el dia a dia sigui especialment lluït. Només cal veure l’estat de neteja i manteniment dels carrers i les places. Un any difícil, un any pràcticament sense govern. Podem seguir així? Rotundament, no!