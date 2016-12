Del catastrofisme al possibilisme

És cert que la situació econòmica d’allò que s’anomena grup ajuntament és complexa i delicada. Però, i tal com s’ha posat de manifest amb l’aprovació del Pla de sanejament i financer pel 2012-2016, és una situació perfectament viable i solvent. I no es pot obviar que una gran part dels ajuntaments espanyols i catalans han hagut de fer un pla d’ajust com el que ha fet l’Ajuntament de Mataró i que altres no podran aprovar un pla similar senzillament perquè els bancs no els hi donaran crèdit. Perquè la crisi té una certa component local però és general i afecta a tothom i a tot arreu.