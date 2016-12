I per Santes un pis més!

Això és el que demanava a crits aquest matí la gent de la colla dels Capgrossos de Mataró. I és que els castells d’avui han estat escandalosament solvents. Ahir ja es va fer una bona actuació a la Festa Major de la Minerva de Llavaneres: quatre de vuit, tres de vuit, torre de vuit folrada. I un pilar de sis que només es va poder carregar.





Aquest matí, al Poble Sec de Barcelona, actuació amb els Castellers del Poble Sec, els Castellers de Lleida i els Capgrossos de Mataró. Tres de set carregat per sota, torre de set carregada, cinc de set pels locals. Pels de la terra ferma torre de set, quatre de vuit i tres de vuit. Pels de Mataró una torre de vuit amb manilles en lloc de folre, un cinc de vuit perfecte i un quatre marca de la casa. I la colla cridant un pis més.





Un pis més perfectament possible per Santes, el diumenge vinent a la plaça de Santa Anna. Els tres assaigs d’aquesta setmana seran claus per portar a plaça el quatre i el tres de nou folrats, la torre de nou amb folre i manilles i el pilar de sis.